Киев, 20 июня, 2023, 03:17 — ИА Регнум. В Киеве надеются, что в ближайшее время будут подписаны новые контракты с западными производителями оружия и техники. Также украинские власти рассчитывают на размещение производств на территории своей страны. Об этом сообщило Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев заверил журналистов, что уже ведутся переговоры с западными оружейными компаниями насчёт увеличения производства.

«Мы уверены, что у нас будут подписаны контракты в течение следующих нескольких месяцев», — сказал Боев.

В первую очередь киевские власти ждут беспилотники — их производство на Украине даст возможность трудоустроить местное население в центральной и западной частях страны.

«Некоторые компании говорят, что они готовы приехать, инвестировать и производить беспилотники», — добавил замминистра.

Как сообщало ИА Регнум, Россия запросила проведение 29 июня заседания Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Киеву программу многолетних поставок оружия.