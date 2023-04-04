Брюссель, 4 апреля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что для западных стран наилучшим решением обеспечения безопасности является вхождение Украины в НАТО. Об этом он заявил 4 апреля на саммите лидеров стран альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности, чем вступление Украины в НАТО со временем», — сказал министр.

На этом основании Кулеба будет на саммите призывать к скорейшему принятию Украины в Североатлантический альянс. Он также намерен просить о новых поставках вооружений Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский объявил, что подписал заявку на вступление Украины в НАТО. Как сообщила в апреле 2023 года газета Financial Times, ссылаясь на чиновников альянса, в Брюсселе до сих пор игнорируют заявку Киева, так как не готовы ни принять Украину, ни укреплять с ней отношения.