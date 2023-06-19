Киев, 20 июня, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Сколько бы оружия Киеву ни поставили, этого будет мало, пока конфликт не закончится, заявил в эфире местного телевидения глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит, помощи было недостаточно», — сказал он, добавив, что помощь Украине предоставляется ежедневно.

ВСУ, по его словам, больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления.

По поводу предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО Кулеба заявил, что киевские власти ожидают реального шага к членству в Североатлантическом альянсе.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите лидеров стран альянса заявил, что для западных стран наилучшим решением обеспечения безопасности является вхождение Украины в НАТО. Он также сказал о намерении просить новые поставки вооружений Киеву.

19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на июльском саммите Украина будет подведена ближе к альянсу. Это обеспечит ей многолетнюю программу военных поставок. При этом, по словам Столтенберга, арсеналы оружия и боеприпасов в целом ряде стран НАТО опустошены.