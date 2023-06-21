Луганск, 21 июня, 2023, 09:03 — ИА Регнум. ВСУ, невзирая на потери, продолжают безуспешно атаковать на краснолиманском направлении. Об этом 21 июня сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, в течение трёх суток со стороны ВСУ фиксируются действия наступательного характера на населённые пункты Лисичанск и Кременная.

Он уточнил, что основные удары наносятся с районов населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка, Ямполь, Терны и Торское.

«Прорыва нашей линии обороны не допущено, все атаки отражены. Украинские боевики, неся потери в живой силе и технике, возвращаются на ранее занимаемые рубежи и после перегруппировки, а также восполнения потерь, возобновляют попытки преодолеть наши укрепрайоны», — написал Марочко.

Эксперт добавил, что эти сведения получены из собственных источников и могут отличаться от официальных данных.

Как передавало ИА Регнум, ранее Марочко сообщил, что ВСУ утратили несколько ключевых позиций на купянском направлении. По данным эксперта, украинские военнослужащие на местах исполняют только четверть приказов, которые поступают от вышестоящих штабов. Большая часть распоряжений касается тылового обеспечения, а не активных боевых действий.

Он также сообщил, что за минувшую неделю Вооружённые силы России ликвидировали около 2300 украинских боевиков и иностранных наёмников. При этом самые большие потери у ВСУ зафиксированы на донецком направлении — более 1500 военнослужащих.

20 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы Украины за сутки пытались трижды наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Вооружённые силы России отразили за сутки 14 попыток наступления ВСУ на различных направлениях. Подразделения группировки войск «Восток» на Времевском выступе и ореховском тактическом направлении отразили четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками.

20 июня Вооружённые силы России на купянском направлении пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп противника.