Москва, 10 июня, 2023, 15:34 — ИА Регнум. На купянском направлении ВС России за сутки пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил 10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

По его словам, украинские ДРГ действовали в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Синьковка и Тимковка Харьковской области.

«В течение прошедших суток на данном направлении уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко проинформировал о переброске сил ВСУ с краснолиманского направления на купянское для ведения наступательных действий. По данным эксперта, украинские аэромобильные войска переброшены в район села Стельмаховка, расположенного неподалёку от Сватово.