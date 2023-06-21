Луганск, 21 июня, 2023, 08:34 — ИА Регнум. ВСУ утратили несколько ключевых позиций на купянском направлении. Об этом 21 июня сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным эксперта, украинские военнослужащие на местах исполняют только четверть приказов, поступающих от вышестоящих штабов. Большая часть распоряжений касается тылового обеспечения, а не активных боевых действий.

«Касаемо наступательных действий: противник за последнее время их не реализовал, более того, вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», — написал Марочко.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня Вооружённые силы России на купянском направлении пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп противника. Украинские ДРГ действовали в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Синьковка и Тимковка Харьковской области.

На купянском направлении российские экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 нанесли десять авиаударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны противника. В течение прошедших суток на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, один бронетранспортёр, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.