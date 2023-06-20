Луганск, 20 июня, 2023, 08:38 — ИА Регнум. ВСУ на минувшей неделе понесли значительные потери в личном составе и технике в зоне ответственности Южной группировки войск, на луганском тактическом направлении. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 20 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

Он отметил, что за минувшую неделю Вооружённые силы России ликвидировали около 2300 украинских боевиков и иностранных наёмников. При этом самые большие потери у ВСУ зафиксированы на донецком направлении — более 1500 военнослужащих.

Марочко отметил, что российские военнослужащие уничтожили около 60 единиц автомобильной техники, свыше 30 различных боевых бронированных машин, порядка 40 различных артиллерийских систем, из которых четыре стояли на вооружении стран НАТО.

«Данная аналитика получена из опубликованной официальной информации МО РФ», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Марочко сообщил, что Вооружённые силы России на краснолиманском направлении уничтожили колонну противника с личным составом и техникой.

Минобороны опубликовало видео, в котором пленный медик ВСУ рассказал о настроениях украинских военных. Мужчина признался, что командиры заставляют солдат идти в наступление: потери большие, людей посылают на убой. Бойцов ВСУ используют как пушечное мясо.

Командование ВСУ бросило в бой под Торецк (украинское название города Дзержинска в ДНР) одну из рот 28-й отдельной механизированной бригады, рассказал попавший в плен солдат из этого подразделения. Рота получила такой приказ, хотя ранее здесь были разбиты две другие украинские роты. По его словам, перед отправкой на передовую его подразделение прошло недельную подготовку на тренировочном полигоне.