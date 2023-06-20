ВСУ за сутки безуспешно пытались контратаковать на трёх направлениях
Минобороны РФ: ВСУ за сутки безуспешно пытались контратаковать на трёх направлениях
Москва, 20 июня, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки пытались трижды наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщил 20 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Всего же, отметил он, российские войска отразили за сутки 14 попыток наступления ВСУ на различных направлениях. Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отразили четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками.
Кроме того, на донецком направлении «Южная» группировка войск отразила десять атак в районах населённых пунктов Авдеевка, Красногоровка и Марьинка (ДНР).
Также Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери Украины за сутки составили до 260 военных. Там же были уничтожены девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за минувшую неделю Вооружённые силы России ликвидировали около 2300 украинских боевиков и иностранных наёмников. При этом самые большие потери у ВСУ зафиксированы на донецком направлении — более 1500 военнослужащих.
Минобороны опубликовало видео, в котором пленный медик ВСУ рассказал о настроениях украинских военных. Мужчина признался, что командиры заставляют солдат идти в наступление: потери большие, людей посылают на убой — бойцов ВСУ используют как пушечное мясо.