Москва, 20 июня, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки пытались трижды наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщил 20 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Всего же, отметил он, российские войска отразили за сутки 14 попыток наступления ВСУ на различных направлениях. Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отразили четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками.

Кроме того, на донецком направлении «Южная» группировка войск отразила десять атак в районах населённых пунктов Авдеевка, Красногоровка и Марьинка (ДНР).

Также Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери Украины за сутки составили до 260 военных. Там же были уничтожены девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за минувшую неделю Вооружённые силы России ликвидировали около 2300 украинских боевиков и иностранных наёмников. При этом самые большие потери у ВСУ зафиксированы на донецком направлении — более 1500 военнослужащих.

Минобороны опубликовало видео, в котором пленный медик ВСУ рассказал о настроениях украинских военных. Мужчина признался, что командиры заставляют солдат идти в наступление: потери большие, людей посылают на убой — бойцов ВСУ используют как пушечное мясо.