Москва, 20 июня, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Первым российским военным, который получил премию в 1 млн рублей за уничтожение немецкого танка Leopard, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов.

Министерство обороны РФ Андрей Кравцов с сертификатом на 1 000 000 рублей

«Кравцов Андрей Владимирович — рядовой, помощник гранатометчика», — сообщал глава региона Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.

37-я мотострелковая бригада дислоцируется в городе Кяхта Республики Бурятии. За особый героизм при отражении украинского наступления её военнослужащие награждены наградами и орденами. Глава региона на прошлой неделе опубликовал имена военнослужащих, с которыми встречался президент России Владимир Путин. В этом списке значится и Кравцов, который получил орден Мужества.

Ранее Минобороны России объявило, что российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручили денежную премию в 1 млн рублей. Данная денежная премия была учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».

Награду российскому бойцу передал член Совфеда от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814469" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Рядовой из Бурятии стал первым военным, получившим премию за Leopard

Как передавало ИА Регнум, 15 июня российские певцы Николай Басков, Григорий Лепс, а также владелец «Русской медиагруппы» и основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв пообещали выплачивать вознаграждение из своих средств за уничтожение западных танков, стоящих на вооружении ВСУ. Они также призвали коллег проявить гражданскую позицию, не оставаться в стороне, помогать защитникам Родины. Так, за подбитие Leopard полагается выплата 700 тыс. рублей, а за поражение Leopard 2 — 1 млн рублей.

Как рассказал ИА Регнум Киселёв, идея учреждения дополнительной стимулирующей денежной выплаты родилась у него во время поездок в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

«Мы с музыкантами периодически там бываем и ощущаем эту помощь в обеспечении безопасности со стороны бойцов. Когда вернулись в Москву, я посчитал нужным организовать такую денежную премию и привлечь к этому коллег-музыкантов», — поделился Киселёв.