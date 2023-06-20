Москва, 20 июня, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, который уничтожил в ходе боя танк Leopard, вручили денежную премию в один миллион рублей, сообщили 20 июня в Минобороны России.

Министерство обороны России Андрей Кравцов

Сенатор Александр Карелин в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского вручил Кравцову сертификат на 1 млн рублей. Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири», напомнили в Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814409" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский военный получил премию в 1 млн рублей за уничтоженный Leopard

Накануне Министерство обороны РФ показало поражение немецкого танка Leopard российским дроном-камикадзе.

По словам военного эксперта, полковника в отставке Михаила Тимошенко, Leopard имеют ряд существенных минусов, которые делают из них хорошие мишени для российских войск. Основной недостаток связан не с тонкой бронезащитой, а с низкой проходимостью.

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