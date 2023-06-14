Москва, 15 июня, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Вознаграждение в один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк, принадлежащий украинской армии, пообещали заплатить российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков. Об этом 14 июня сообщает издание StarHit.

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий Лепс

Артисты сделали своё заявление на вечеринке «Русской медиагруппы» в рамках первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев выступил с инициативой передавать по одному миллиону рублей каждому российскому бойцу, который выведет из строя танк украинской армии. Предложение поддержали Лепс и Басков.

«Благодаря нашим воинам на передовой у нас есть сегодня возможность встречаться, проводить такие форумы, где мы общаемся и ставим цели, задачи. Так как мы люди творческие, мы поддерживаем бойцов не только песней, не только гражданской позицией, не только отношением и болью от того, с чем столкнулись», — объяснил решение артистов Басков.

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