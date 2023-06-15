Москва, 15 июня, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Бойцов, которые участвуют в специальной военной операции, нужно поддерживать и морально, и материально, поэтому российские артисты, победители премии RU. TV, будут передавать собственные средства для организации денежных премий ликвидаторам западных танков. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал музыкальный продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв.

РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ

Ранее на вечернем мероприятии в рамках Петербургского международного экономического форума известные артисты Николай Басков и Григорий Лепс объявили денежную награду для бойцов, уничтожающих западные танки на Украине. За каждую подбитую боевую машину солдату будет полагаться 1 млн рублей. Артисты озвучили инициативу, предложенную основателем группы «Земляне». Предложение Владимира Киселёва по организации денежной премии также поддержали певица Елена Север, телеведущая Юлия Барановская и музыкант Юрий Антонов.

Как рассказал ИА Регнум Киселёв, идея учреждения дополнительной стимулирующей денежной выплаты родилась у него во время поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.

«Мы с музыкантами периодически там бываем и ощущаем эту помощь в обеспечении безопасности со стороны бойцов. Когда вернулись в Москву, я посчитал нужным организовать такую денежную премию и привлечь к этому коллег-музыкантов», — поделился Киселёв.

Продюсер договорился с Министерством обороны РФ об открытии специального счёта, средства с которого будут распределяться на участников СВО. Киселёв отметил, что это не будет публичной информацией, так как данные о некоторых бойцах являются секретными.

«Минобороны будет вести учёт по распределению средств. Они ведут контроль за бойцами, знают, кто и что выполняет, кому будут полагаться суммы. Поэтому, чтобы не было никаких несогласованностей, они будут направлять», — отметил продюсер.

По словам Киселёва, денежные премии для участников СВО будут формироваться из личных средств российских музыкантов — победителей национальной премии «RU. TV». Как отметил продюсер, сейчас на его предложение откликнулось пять артистов, но их число будет увеличиваться. Уже сейчас позитивно отреагировали на инициативу Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа «Рондо») и многие другие.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, узнав об инициативе Киселёва, отметил это как проявление правильного патриотизма. Он подчеркнул, что российское общество в целом поддерживает героев, участвующих в специальной военной операции на Украине. Это не единичное проявление патриотизма, их много.