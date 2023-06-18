Пекин, 18 июня, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Тайвань является главной проблемой в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Об этом он заявил во время встречи 18 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Цинь Ган также отметил, что Тайвань представляет наибольший риск для китайско-американских отношений, которые переживают не лучшие времена.

«В настоящее время китайско-американские отношения находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений», — указал Цинь Ган, отметив, что это не соответствует интересам народов ни одной из стран.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен прибыл в Пекин утром 18 июня. Визит госсекретаря стал первым приездом главы американского Госдепа в Китай с 2018 года. Перед прибытием Блинкена официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что безответственные действия американской стороны провоцируют военный конфликт между Китаем и США. Дипломат уточнила, что Пекин никогда не посылал к берегам США военные корабли и самолёты, в то время как американский ракетный эсминец ранее прошёл в акватории островов Спратли в Южно-Китайском море для «обеспечения свободы судоходства».

Также группа американских конгрессменов от Республиканской партии призвала Блинкена посетить Тайвань после его визита в Пекин. Республиканцы направили ему письмо с требованием добавить Тайвань в план поездок, чтобы показать прочность обязательств Вашингтона перед Тайбэем. Конгрессмены выразили мнение, что такой приезд Блинкена направил бы чёткий сигнал, что США выступают против необдуманных военных провокаций Китая в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, в свою очередь, придерживается принципа «одного Китая» в отношении Тайваня и выступает против его независимости в любой форме. Российская сторона признает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Москва и Пекин высказались против использования демократии в качестве политического инструмента давления на другие страны.