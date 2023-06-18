Пекин, 18 июня, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен утром 18 июня прибыл в Пекин с визитом. Об этом 18 июня сообщил информационный портал The Paper.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Уточняется, что визит Блинкена в Китай будет продолжаться в течение двух дней и это будет первый приезд главы американского Госдепа в Китай с октября 2018 года.

Ожидается, что Блинкен проведёт встречу с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в течение ближайших часов. Также портал опубликовал фотографию, на которой запечатлён госсекретарь, выходящий из самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что из-за безответственных действий американских военных между Китаем и США может возникнуть военный конфликт. Она уточнила, что Пекин никогда не посылал и не посылает к берегам Соединённых Штатов свои военные корабли и самолёты.

До этого Цинь Ган заявлял в ходе телефонного разговора с Блинкеном, что США следует прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Также он призвал Вашингтон перестать наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития КНР. При этом китайский министр изложил своему коллеге из США позицию Пекина по вопросу Тайваня и другим ключевым темам.