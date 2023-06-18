Пекин, 18 июня, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Военный конфликт между Китаем и США может произойти из-за безответственных действий американских военных. Об этом 18 июня заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на своей странице в Twitter в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.

Артем Иванов/ТАСС Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин

Китайский дипломат выложила скриншот статьи агентства Bloomberg под названием «Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен», в которой говорится, что Пекин уверен, что его армия и флот могут «рискованными манёврами» отогнать от его берегов ВС США, однако «ему не понравится то, что произойдёт, если они зайдут слишком далеко».

Хуа Чуньин подчеркнула, что для многих читателей из Китая такого рода статья представляет собою шантаж, и отметила, что автору публикации необходимы уроки истории и географии.

Она уточнила, что считает, что внезапный военный конфликт между Китаем и США не произойдёт из-за действий китайских военных, отправивших «военные корабли и самолеты к Лос-Анджелесу или к другим берегам Калифорнии», намекнув на то, что Пекин не предпринимал и не предпринимает таких действий.

«Скорее, он будет вызван военными кораблями и самолетами США рядом с территорией Китая. В отношениях со страной размеров Китая главным правилом является взаимное уважение», — написала официальный представитель МИД КНР.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня глава МИД КНР Цинь Ган заявил в телефонном разговоре с Блинкеном, что США следует прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб его суверенитету, безопасности и интересам развития. Также он изложил американской стороне позицию Пекина по вопросу Тайваня и другим ключевым темам.