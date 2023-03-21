Россия считает Тайвань неотъемлемой частью КНР и выступает против его независимости

Москва, , 21:11 — REGNUM Россия поддерживает принцип «одного Китая» в отношении Тайваня и выступает против его независимости в любой форме. Об этом говорится в распространенном 21 марта совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и КНР, которое подписано по итогам состоявшихся в Москве переговоров лидеров России и Китая.

КНР и Тайвань Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме», — говорится в документе.

Кроме того документом подтверждается поддержка Россией действий Китая по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности.

При этом Москва и Пекин высказались против использования демократии в качестве политического инструмента давления на другие страны.

«Стороны выступают против навязывания одним государством другим государствам своих ценностей, проведения идеологических линий, создания ложного нарратива о так называемом противостоянии демократий и автократий», — отмечено в заявлении.

Особо в документе подчёркивается отрицательное отношение сторон к вмешательству внешних сил во внутренние дела России и Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении министра иностранных дел Китая Цинь Гана о том, что Тайвань является частью «священной территории Китайской Народной Республики» и «священный долг всего китайского народа, в том числе тайваньских соотечественников, состоит в том, чтобы завершить великое дело воссоединения Родины».