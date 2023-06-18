Вашингтон, 18 июня, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Группа американских конгрессменов из числа представителей Республиканской партии призвала госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Тайвань после его визита в Пекин. Об этом 18 июня сообщило тайваньское Центральное информационное агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

По информации источника, девять республиканцев из палаты представителей направили госсекретарю письмо, в котором потребовали добавить Тайвань в план его поездок, чтобы показать прочность обязательств Вашингтона перед Тайбэем.

Отмечается, что в послании говорится о том, что такой приезд Блинкена на остров «направит чёткий сигнал о том, что США выступают решительно против необдуманных военных провокаций Китая в регионе».

Также конгрессмены указали, что во время своего визита на Тайвань госсекретарь сможет провести обсуждение с властями острова вопросов о серьёзных задержках поставок Тайбэю оружия из США, так как некоторые соглашения об этом заключили ещё в 2019 году, однако до сих пор не выполнили.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Блинкен прибыл в Пекин с визитом. Это первый приезд главы Госдепа в Китай с октября 2018 года.

До этого президент США Джо Байден заявил, что надеется на то, что сможет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. По его словам, он хочет обсудить с китайским лидером имеющиеся между Вашингтоном и Пекином разногласия и способы их урегулирования.