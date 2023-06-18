Москва, 18 июня, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Поставленные украинской армии Великобританией танки Challeger заметили близи фронта, сообщил 18 июня Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны.

Andrew Skudder Английский танк Challendger 2

Военкоры отметили, что ВСУ не спешат задействовать Challeger — берегут «подарки» из Лондона после провального применения немецких Leopard. Британские танки ВСУ ещё не выводили в бой.

Комментируя видео, на котором танк проезжает по грунтовой дороге, авторы высказывают мнение, что кадры явно из зоны СВО: около частных домов бросаются в глаза оборонительные сооружения с колючей проволокой.

30 мая министр обороны Алексей Резников сообщил, что около 60 танков Leopard немецкого производства передали Украины Германия, а также Польша, Швеция, Испания, Португалия, Нидерланды и Канада. Также Киев получил британские Challenger и американские Abrams.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813989" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Британские танки Challeger впервые заметили на линии фронта в зоне СВО

По данным российских военкоров, первые Leopard ВСУ пустили в наступление 5 июня. Затем в СМИ стали появляться сообщения об уничтожении Leopard в ходе СВО, в том числе от Минобороны.

17 июня президент России Владимир Путин предупредил Запад, что если тот поставит Украине истребители F-16, которые неоднократно просили киевские власти, их постигнет судьба день за днём горящих Leopard.