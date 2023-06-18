Британские танки Challeger впервые заметили на линии фронта в зоне СВО
«РВ»: британские танки Challenger впервые замечены вблизи фронта
Москва, 18 июня, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Поставленные украинской армии Великобританией танки Challeger заметили близи фронта, сообщил 18 июня Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Военкоры отметили, что ВСУ не спешат задействовать Challeger — берегут «подарки» из Лондона после провального применения немецких Leopard. Британские танки ВСУ ещё не выводили в бой.
Комментируя видео, на котором танк проезжает по грунтовой дороге, авторы высказывают мнение, что кадры явно из зоны СВО: около частных домов бросаются в глаза оборонительные сооружения с колючей проволокой.
30 мая министр обороны Алексей Резников сообщил, что около 60 танков Leopard немецкого производства передали Украины Германия, а также Польша, Швеция, Испания, Португалия, Нидерланды и Канада. Также Киев получил британские Challenger и американские Abrams.
По данным российских военкоров, первые Leopard ВСУ пустили в наступление 5 июня. Затем в СМИ стали появляться сообщения об уничтожении Leopard в ходе СВО, в том числе от Минобороны.
17 июня президент России Владимир Путин предупредил Запад, что если тот поставит Украине истребители F-16, которые неоднократно просили киевские власти, их постигнет судьба день за днём горящих Leopard.