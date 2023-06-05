Москва, 5 июня, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Украинские военные в ходе наступления под Угледаром в ДНР бросили первый танк Leopard. Об этом 5 июня пишет портал «Русская Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard

Отмечается, что источники, связанные с морской пехотой группировки «Восток», обнародовали кадры брошенной техники.

Как ранее сообщало ИА Регнум, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что в ДНР впервые заметили танки Leopard немецкого производства. Также, по его словам, в районе населённого пункта Новодонецкое зафиксировано до 30 единиц бронетехники.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил около 60 современных танков, в том числе «Леопардов».