Киев, 30 мая, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины получили в своё распоряжение около шести десятков современных танков западного производства. Об этом в интервью медиагруппе Funke 29 мая заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резник.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«В коалицию [по поставкам основных боевых танков — ред.] Leopard входят Германия, Нидерланды, Польша, Португалия, Швеция, Испания и Канада. Пока у нас около двух батальонов по 30 танков Leopard в каждом», — сказал Резник.

Также глава Минобороны Украины отметил, что Киев получил французские колёсные танки AMX-10RC, британские машины Challenger и американские танки Abrams.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что военнослужащие Вооружённых сил Украины, проходящие подготовку в Германии, приступили к обучению управлению американскими танками Abrams. По данным NYT, в первую группу вошли порядка 400 украинских солдат.