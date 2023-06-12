Хельсинки, 12 июня, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Украинские военные потеряли в ходе боевых действий по меньшей мере половину танков Leopard 2, ранее полученных от Финляндии, пишет газета Helsingin Sanomat.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Всего Хельсинки передали Киеву шесть боевых машин Leopard. Эксперт издания Джон Хелин опознал финские танки на фотографиях, которые ранее появились в Сети.

Речь идёт о фото из Запорожской области. Он признал, что это подлинные кадры.

Авторы газеты пояснили, что финская модификация немецких танков оснащается противоминным тралом. Этот элемент отчетливо заметен на представленных снимках.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские солдаты намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы его в качестве трофея не забрали российские бойцы. По его словам, этот случай произошёл в конце мая.

Пушилин добавил, что противник поступил так, понимая, что эта техника важна России для изучения. 8 июня командующий группировкой Вооружённых сил РФ генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что на запорожском направлении российские военные уничтожили три танка Leopard, а также более 10 боевых машин пехоты противника.