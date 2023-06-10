Москва, 10 июня, 2023, 15:46 — ИА Регнум. До 300 военнослужащих и девять танков, в том числе четыре «Леопарда», потеряли украинские войска при попытке наступления на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 10 июня на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Он уточнил, что за минувшие сутки безуспешные попытки наступательных действий ВСУ предприняли на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе города Артёмовска в ДНР.

Две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, были отражены в Запорожской области в районе Яблоневого и Новопокровки. Две колонны украинской бронетехники поражены у Новоданиловки и Малой Токмачки.

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Три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты, киевский режим предпринял на Времевском выступе, в районах Левадного (Запорожская область), Сторожевого и Нескучного (ДНР).

«Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки противника отражены», — заявил Конашенков.

На этих направлениях уничтожены до 300 военнослужащих, девять танков, в том числе четыре танка Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Владимир Путин заявил, что ВСУ терпят неудачи при попытках контрнаступления из-за мужества российских бойцов, качества отечественных вооружений и правильной организации командования. Потери в рядах войск киевского режима существенно превышают традиционное для наступлений соотношение три к одному.