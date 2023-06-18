Вашингтон, 18 июня, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден надеется на то, что ему удастся провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в течение ближайших месяцев. Его заявление 17 июня распространил пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я надеюсь, что в течение нескольких следующих месяцев я снова встречусь с Си [Цзиньпином]», — сказал он.

Президент США уточнил, что он рассчитывает на то, что сможет обсудить с Си Цзиньпином имеющиеся между Вашингтоном и Пекином разногласия, а также способы их разрешения.

Также Байден отметил, что допускает вероятность того, что власти Китая были не в курсе ситуации с китайским аэростатом в воздушном пространстве США, который американские военные сбили 4 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Байден заявил на саммите «Большой семёрки», что ожидает «оттепели» в отношениях с Китаем в ближайшее время. Он уточнил, что это увидят все в течение ближайшего времени.

6 февраля стало известно, что инцидент с китайским аэростатом обострил отношения между США и Китаем и в результате него даже был отменен визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Аэростат приняли за разведывательный объект и посчитали нарушением суверенитета США и международного права.

В свою очередь, китайская сторона неоднократно заявляла, что воздушный шар предназначался для использования в гражданских целях, а в небо над территорией США попал из-за форс-мажорных обстоятельств. В Китае назвали чрезмерным действием его уничтожение.

Ранее 18 июня Блинкен прибыл в Пекин с визитом. Это первый приезд главы американского Госдепа в Китай с октября 2018 года.