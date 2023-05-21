Вашингтон, 21 мая, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что ожидает «оттепели» в отношениях с Китаем в ближайшее время. На полях саммита G7 21 мая он отметил, что вскоре все это увидят.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Байден упомянул, как он выразился, «глупый шпионский шар», который подпортил отношения двух стран. Повлиял на это и визит в августе 2022 года на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Улучшить двусторонние отношения мог приезд в Китай госсекретаря США Тони Блинкена, но его отложили на неопределённый срок из-за того самого «шпионского шара». Теперь же Байден пригрозил Китаю ответом при «односторонних» шагах в отношении Тайваня.

«Мы продолжим помогать Тайваню защищать себя. Среди большинства наших союзников есть ясное понимание того, что, если Китай предпримет односторонние действия, последует ответ», — заявил он.

При этом президент указал, что Вашингтон не намерен смягчать антикитайские санкции для улучшения отношений с Пекином.

Ранее ИА Регнум рассказывало историю со китайским «шпионским шаром» в небе над США. Аэростат, который приняли за разведывательный объект, посчитали нарушением суверенитета США и международного права. Об этом заявил отменивший поездку в КНР Блинкен.

Власти Китая не раз заверяли, что воздушный шар предназначался для использования в гражданских целях, а в небо над территорией США попал из-за форс-мажора. По мнению минобороны КНР, уничтожение гражданского аэростата — чрезмерная реакция и Китай имеет право предпринимать ответные действия.

В свою очередь, Белый дом, по словам министра транспорта США Пита Буттиджича, может ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом. Вашингтон настаивает, что шар был шпионским.