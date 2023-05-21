Байден заявил о скорой «оттепели» в отношениях с Китаем
Байден заявил о скорой «оттепели» в отношениях с Китаем и пригрозил ответом за «шаги» против Тайваня
Вашингтон, 21 мая, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что ожидает «оттепели» в отношениях с Китаем в ближайшее время. На полях саммита G7 21 мая он отметил, что вскоре все это увидят.
Байден упомянул, как он выразился, «глупый шпионский шар», который подпортил отношения двух стран. Повлиял на это и визит в августе 2022 года на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Улучшить двусторонние отношения мог приезд в Китай госсекретаря США Тони Блинкена, но его отложили на неопределённый срок из-за того самого «шпионского шара». Теперь же Байден пригрозил Китаю ответом при «односторонних» шагах в отношении Тайваня.
«Мы продолжим помогать Тайваню защищать себя. Среди большинства наших союзников есть ясное понимание того, что, если Китай предпримет односторонние действия, последует ответ», — заявил он.
При этом президент указал, что Вашингтон не намерен смягчать антикитайские санкции для улучшения отношений с Пекином.
Ранее ИА Регнум рассказывало историю со китайским «шпионским шаром» в небе над США. Аэростат, который приняли за разведывательный объект, посчитали нарушением суверенитета США и международного права. Об этом заявил отменивший поездку в КНР Блинкен.
Власти Китая не раз заверяли, что воздушный шар предназначался для использования в гражданских целях, а в небо над территорией США попал из-за форс-мажора. По мнению минобороны КНР, уничтожение гражданского аэростата — чрезмерная реакция и Китай имеет право предпринимать ответные действия.
В свою очередь, Белый дом, по словам министра транспорта США Пита Буттиджича, может ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом. Вашингтон настаивает, что шар был шпионским.