Пекин, 5 февраля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Уничтожение Соединёнными Штатами гражданского аэростата является чрезмерной реакцией. Об этом говорится в заявлении министерства обороны КНР, опубликованном 5 февраля в официальном аккаунте в соцсети WeChat.

Цитата из видео: «Шар над Америкой» Китайский аэростат

«США применили военную силу для атаки на наш гражданский беспилотный аэростат, что является явной чрезмерной реакцией», — говорится в заявлении.

Читайте также: Пентагон подтвердил ликвидацию аэростата КНР по приказу Байдена

Отмечается, что после уничтожения гражданского аэростата Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.

В МИД КНР подчеркнули, что китайская сторона неоднократно уведомляла Вашингтон, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях, а в воздушное пространство США попал из-за форс-мажора.