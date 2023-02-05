Вашингтон, 6 февраля, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Китайский воздушный шар, сбитый в небе над США, обострил и так непростые отношения двух государств. Настолько, что запланированный визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена был отменён.

Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США

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«Присутствие разведывательного аэростата в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета США и международного права. В свете неприемлемых действий Пекина я откладываю свою поездку в Китай», — накануне визита заявил Блинкен.

При этом власти Китая не раз поясняли Вашингтону, что воздушный шар был предназначен для использования в гражданских целях, а в небо над территорией США попал из-за форс-мажора. По мнению минобороны КНР, уничтожение гражданского аэростата — чрезмерная реакция, и Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.

«Силовое решение ситуации с китайским метеозондом в США может создать очень плохой прецедент для двусторонних отношений», — считает научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.

В свою очередь, Белый дом, по словам министра транспорта США Пита Буттеджаджа, может ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом. Сторона так и придерживается мнения, что шар был шпионским.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон по поручению президента Джо Байдена сбил аэростат после того, как тот несколько дней провёл в воздушном пространстве США.