Москва, 17 июня, 2023, 14:06 — ИА Регнум. ВКС России за минувшие сутки сбили вертолёт Ми-24 Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ДНР, сообщил на брифинге 17 июня официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск сбит вертолёт Ми-24 ВСУ», — сказал Конашенков.

Он добавил, что в районе Дачного в ДНР российская армия поразила радиолокатор обнаружения и наведения целей ЗРК С-300. Также российские силы уничтожили две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18 в ДНР и Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев заявил 17 июня, что авиация Южной группировки войск Вооружённых сил России поразила объекты ВСУ на трёх направления. В частности, российские лётчики нанесли ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения на соледаро-артёмовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

Минобороны сообщило 16 июня, что с начала специальной операции российская армия уничтожила 238 вертолётов ВСУ, а также более 10 тыс. танков и других боевых бронемашин.