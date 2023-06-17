Украина, 17 июня, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Авиация Южной группировки войск Вооружённых сил России поразила объекты ВСУ на трёх направления. Об этом в субботу, 17 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения… на соледаро-артёмовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях», — рассказал Астафьев РИА Новости.

Кроме того, по слова Астафьева, российским подразделениям удалось успешно отбить атаки штурмовых групп ВСУ около Раздоловки, Весёлого, Яковлевки, Берховки и Ягодного.

В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийские расчёты уничтожили 122-мм САУ «Гвоздика» в районе Звановки и миномёты ВСУ вблизи Марьинки.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил об успешном отражении пяти атак ВСУ на Времевском выступе в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что наиболее активные боевые действия велись в районах Ровнополя и Урожайного.

За сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 200 человек личного состава, пять танков, семь боевых машин пехоты и пять боевых бронированных машин.