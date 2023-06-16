Москва, 16 июня, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы России с начала специальной операции уничтожили более 10 тыс. танков и других боевых бронемашин ВСУ, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Кроме того, уничтожены 444 военных самолета Украины, 238 вертолётов и 4652 беспилотника.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: …426 зенитных ракетных комплексов, 10 018 танков и других боевых бронированных машин, 1 124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 983 единицы специальной военной автомобильной техники», — указал он.

Ранее в этот день МО сообщило, что в 2023 году за каждый из уничтоженных 45 вертолётов и 71 самолёта ВВС Украины российские военные лётчики и операторы средств ПВО получили по 300 тысяч рублей. Выплаты за уничтожение бронетанковой техники ВСУ получили военнослужащие подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск ВС РФ.

Говоря о потерях ВСУ за прошедшие сутки, Конашенков сообщил, что на Херсонском направлении было уничтожено до 30 украинских военных, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

ВС РФ за сутки нанесли поражение 96 артподразделениям ВСУ на огневых позициях.

Накануне Министерство обороны показало кадры уничтожения «Аллигатором» двух танков Вооружённых сил Украины. Бой произошёл на южнодонецком направлении, экипаж Ка-52 управляемыми ракетами уничтожил два танка ВСУ, которые вели огонь по российским позициям.

До этого Минобороны сообщило, что бойцы подразделений Восточной группировки на запорожском направлении захватили танки Leopard и БМП Bradley. В оборонном ведомстве указали, что не все образцы западной военной техники ВСУ уничтожили полностью и часть боевых машин удалось захватить с работающими двигателями.