Брянск, 17 июня, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В ночь на 17 июня подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российской армии отразили атаку украинских беспилотников на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Об этом 17 июня сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

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«Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооружённых сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», — написал он.

Глава региона уточнил, что российские военные проявили профессионализм и уничтожили три украинских дрона самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая российские средства ПВО сбили над селом Мартьяновка Клинцовского района Брянской области украинский беспилотник. В результате этого никто не пострадал.

Также 15 июня сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, который собирал данные о представителях силовых ведомств в приграничных с Украиной районах и собирался совершить теракт. Также задержанный по заданию украинских спецслужб подозреваемый покупал материалы для изготовления самодельного взрывного устройства.