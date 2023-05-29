Брянск, 29 мая, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В Брянской области ликвидирован украинский беспилотник. Дрон система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над селом Мартьяновка Клинцовского района. Об этом 29 мая сообщил Telegram-канале Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По предварительным данным, в результате происшествия в приграничном российском регионе никто не пострадал.

Официальных заявлений о произошедшем от властей Брянской области не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 мая на протяжении почти получаса обстреливали Брянскую область. Украинские военные атаковали село Чуровичи Климовского района, расположенное в 11 км от границы с Украиной.

Первый раз беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленную взрывчатку около полуночи. Ближе к часу ночи второй дрон сбросил ещё один неустановленный боеприпас. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Вооружённые силы РФ 28 мая нанесли удары возмездия по местам базирования украинских военных после убийства российских офицеров в Брянской области. Днём ранее на участке дороги Бровничи — Сушаны дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» Министерства обороны РФ. В результате атаки погибли двое военнослужащих.