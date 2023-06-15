Брянск, 15 июня, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности задержала жителя Брянской области, собиравшего данные о силовиках в приграничных с Украиной районах и планировавшего теракт, сообщила 15 июня пресс-служба ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По информации силовиков, задержанный готовил теракт в отношении сотрудников ведомства. Он собирал сведения о времени, месте и маршрутах передвижения служащих ФСБ. Эти сведения могли использовать для нанесения огневого поражения пограничных подразделений в приграничном с Украиной Стародубском районе Брянской области.

В пресс-службе уточнили, что по заданию украинских спецслужб подозреваемый приобретал материалы для изготовления самодельного взрывного устройства, оборудовал тайники на территории области.

Злоумышленника удалось задержать с поличным.

Как сообщало ИА Регнум, в мае ФСБ сообщила о задержании украинских диверсантов, завербованных Киевом и готовивших атаки против АЭС в России, они прошли специальную подготовку, также задержали двоих их пособников из числа россиян. Так силовики предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку СВР Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях, а именно на Ленинградскую и Калининскую АЭС, а также подрыв более 30 опор ЛЭП этих атомных станций. Их российские пособники помогали им в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными госномерами.

Министр обороны России Сергей Шойгу 24 мая заявил, что Россия будет оперативно и жёстко реагировать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны.