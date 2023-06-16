Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Специалисты смогут оценить состояние плотины Каховской гидроэлектростанции по уровню воды в водохранилище через неделю, заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Я думаю, в течение дней семи будет понятно, освободится тот уровень водохранилища, стабилизируется на самой нижней отметке, которая позволит уже увидеть, что произошло с телом самой плотины и насколько разрушительны последствия этого террористического акта», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что уровень воды в водохранилище постепенно уменьшается. Министр также сообщил, что вопрос о возможном восстановлении водохранилища или о создании нового объекта станет ясен только после проведения указанной оценки.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС, в результате чего часть задвижек станции оказалась разрушена. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища ниже по течению Днепра и затоплению более 30 населённых пунктов.

Из зоны подтопления в Херсонской области эвакуировали 7,5 тысячи человек, включая 461 ребёнка. При этом из-за подрыва ГЭС в Херсонской области погибли 25 человек.

16 июня врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что вода с Каховского водохранилища фактически вернулась в русло Днепра. Это глава области прогнозировал ещё 10 июня.