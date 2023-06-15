Херсон, 15 июня, 2023, 10:05 — ИА Регнум. С начала спасательной операции из зоны подтопления в Херсонской области эвакуировали 7,5 тысячи человек, в том числе 461 ребёнка, сообщил 15 июня в Telegram-канале врио губернатора Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«За минувшие сутки из зоны подтопления эвакуированы 277 человек, с начала спасательной операции — более 7,5 тысячи, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан», — говорится в сообщении.

Сальдо уточнил, что в пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке разместили 1764 жителя.

В результате разрушения украинскими военными Каховской ГЭС и последовавшего наводнения в низовьях Днепра в лечебных учреждениях находятся 93 человека. Число погибших при наводнении достигло 18 человек.

При этом уровень воды продолжает снижаться. В Алёшках он составил 0,1 метра, а в Голой Пристани — 0,25 метра. В районе Новой Каховки из-за близости водохранилища он держится на Днепре на отметке 5 метров.

Также Сальдо добавил, что органы министерства труда и социальной защиты в Херсонской области выплатили первым 630 гражданам, пострадавшим от наводнения, по 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Неконтролируемый сброс воды привёл к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области. В последние дни уровень воды стал снижаться. На местах продолжают ликвидировать последствия бедствия.

На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия не была заинтересована в разрушении Каховской ГЭС, а ВСУ длительное время стремились её разрушить и обстреливали с помощью ракет. Он отметил, что непосредственно перед разрушением гидроэлектростанции не было особенно сильных взрывов, но украинская сторона постоянно наносила удары по ГЭС.