Вашингтон, 9 июня, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пошел на подрыв Каховской ГЭС, чтобы привлечь внимание западных союзников. Об этом 9 июня заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

По его словам, мир устал от Украины, поэтому киевский режим рассчитывает только на какую-нибудь катастрофу, которая привлечёт внимание.

«Для этого и была подорвана Каховская ГЭС, после чего в диверсии Киев обвинил Россию», — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что Москва не раз предупреждала о готовящихся провокациях со стороны киевского режима.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ часть задвижек ГЭС была разрушена. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД РФ заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин отметил, что власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными.