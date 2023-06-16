Москва, 16 июня, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Руководство НАТО будет придумывать разные коллизии для того, чтобы оправдать присутствие своих солдат в районе боевых действий на Украине, а также их причастность к диверсиям на территории России. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 июня заявил Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

Так он прокомментировал интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга телеканалу France 5, в котором тот заявил, что Североатлантический альянс якобы не имеет отношения к атакам диверсионно-разведывательных групп в Белгородской области.

Как пояснил Михайлов, факт того, что военнослужащие из стран НАТО присутствуют в районе боевых действий, уже давно стал «секретом Полишинеля». Вместе с тем альянс всегда может придумывать какие-то юридические коллизии, которые позволяют ему (даже если военнослужащих НАТО поймают за руку) объяснить их присутствие на украинском театре военных действий.

«Мы уже услышали истории и про отпускников, и про добровольцев, и про каких-то представителей идейный групп, которые якобы едут кому-то помогать. Понятно, что это всё это специалисты НАТО и в большинстве своём это специалисты по определённым видам вооружений либо военной техники, которые, кроме того, натаскивают украинских военнослужащих работать с западными вооружениями», — констатировал Михайлов.

Плюс, как отметил эксперт, с самого начала конфликта было известно о наибольшем присутствии в зоне СВО наёмников из Польши, Румынии и других стран Восточной Европы.

При этом Михайлов напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о том, что любые люди с оружием, которые будут воевать на территории Украины против российской группировки, и любая техника, которая будет появляться в зоне боевых действий, будет «нашей законной целью».

«И мы не будем потом оправдываться либо за уничтожение, либо за пленение этих представителей иностранных армий. И в НАТО это прекрасно понимают», — заявил Михайлов.

Однако у альянса, по мнению военного эксперта, не остаётся выбора, потому что специалистов, которые готовы работать с западной техникой, в зоне конфликта мало. А наёмники, которых традиционно нанимают западные ЧВК в разных странах третьего мира, работают со стрелковым оружием, минно-артиллерийскими вооружениями и так далее. Но не все из них готовы воевать на современных танках, на современных САУ и современных системах ПВО.

«По итогам Специальной военной операции Западу придётся оправдываться перед всем миром, почему он не просто подтягивал наёмников в зону боевых действий, но и откровенно провоцировал ядерное государство Россию на конфликт с НАТО, — подытожил Михайлов. — Потому что ядерный конфликт с НАТО угрожает уничтожением всего человечества. А не только США и России. Вся планета будет загажена ядерными отходами и превратится в безлюдную зону».

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что представители НАТО продолжают уверять общественность в том, что альянс не хочет превращаться в одну из сторон украинского конфликта. Об этом в частности заявил начальник Военного штаба Евросоюза и командующий тренировочной миссией ЕС для солдат ВСУ Эрве Блежан. По его словам, ни НАТО, ни Европейский союз не хотят войны с Россией. Также он посоветовал готовиться к тому, что западное вооружение, переданное ВСУ, окажется истреблено.

В то же время страны — члены НАТО намерены завершить разработку плана по оказанию долгосрочной помощи Украине до саммита этого военного блока в Вильнюсе 11–12 июля. А глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли признался, что Запад подготовил около 60 тыс. украинских военных для наступления в Донбассе.