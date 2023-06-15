Вашингтон, 15 июня, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что Запад подготовил около 60 тыс. украинских военных для контрнаступления в Донбассе. Об этом он сообщил в четверг, 15 июня.

Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В общем и целом, за счёт международных усилий было обучено почти 60 тыс. украинских солдат для нынешней наступательной операции Киева», — сказал Милли во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания созданной Западом группы по координации поставок оружия и военной техники Украине.

Ранее о начале украинского контрнаступления заявил президент России Владимир Путин. Он заявил, что об этом позволяет судить использование Украиной стратегических резервов. Путин подчеркнул при этом, что, хотя все попытки ВСУ провалились, наступательный потенциал остаётся. Президент отметил, что наступление не принесло результатов для украинских войск благодаря героизму и мужеству российских бойцов и правильному управлению и организации войск.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Киев предпринял наступление на разных участках фронта в течение трёх суток. Шойгу подчеркнул, что предварительно ВСУ сосредоточили на них большое количество живой силы и техники, но армия России сорвала все атаки военных Украины.

Начало контрнаступления подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал 10 июня на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Зеленский заявил, что контрнаступательные действия происходят, но не уточнил, на какой стадии и в чём конкретно они выражаются.

Позднее журналист Сеймур Херш оценил контрнаступление ВСУ и заявил, что оно не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни США, ни НАТО. Это связано с тем, что в настоящее время, по его мнению, в ВСУ много отдельных групп, некоторые из которых изначально отнеслись к контрнаступлению как к «заранее обречённому» на провал.