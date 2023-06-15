Брюссель, 15 июня, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не хочет становиться стороной украинского конфликта и поэтому не будет вводить свои войска на Украину, заявил в эфире телеканала LCI начальник Военного штаба Евросоюза и командующий тренировочной миссией ЕС для солдат ВСУ Эрве Блежан.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Так он оценил заявление бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, допустившего ранее возможность ввода натовских военнослужащих в зону специальной военной операции.

Блежан подчеркнул, что ни НАТО, ни ЕС не желают войны с Россией. Офицер также призвал готовиться к тому, что западное вооружение, переданное Киеву, будет уничтожено.

Он пояснил, что Украина получила танки Leopard не для того, чтобы эти боевые машины «оказались на витрине». При этом Блежан отметил, что конфликт продолжится вне зависимости от того, как закончится итогов контрнаступление ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что для НАТО совсем не обязательно направлять своих солдат для помощи Киеву, поскольку солдаты альянса уже сражаются на стороне ВСУ как наемники. Вместе с тем он уточнил, что речи о бойцах НАТО на украинской территории не ведется.

8 июня политолог-международник, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский заявил, что США не позволят странам Североатлантического альянса официально вмешаться в конфликт на Украине и отправить туда войска. При этом эксперт предположил, что в украинской армии увеличиться количество наёмников и разного рода «добровольцев» из западных стран.

14 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены этого военного блока согласуют план о разворачивании более 300 тысяч солдат. По его словам, документ примут в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт с 11 по 12 июля.