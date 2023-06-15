Москва, 16 июня, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Заявления лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца о намерении поговорить с президентом России Владимиром Путиным, носят гипотетический характер, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет. Никаких. Я думаю, что и господин Шольц, и господин Макрон, они неоднократно об этом заявляли. Конечно, там речь идёт скорее и гипотетическом намерении», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в четверг, 15 июня.

По мнению пресс-секретаря российского президента, лидеры стран должны общаться между собой даже в самые тяжёлые времена, несмотря на контекст международных отношений.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня канцлер Германии Шольц заявил о намерении пообщаться с Путиным впервые с декабря прошлого года. При этом он назвал главным условием для начала мирных переговоров по Украине «вывод» Вооружённых сил России с территорий, которые украинская сторона считает своими.

При этом позднее Олаф Шольц подчеркнул, что ситуация на Украине не даёт ему явных поводов для переговоров с главой российского государства.