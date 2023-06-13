Берлин, 13 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Развитие ситуации в конфликте на Украине даёт канцлеру Германии Олафу Шольцу мало причин для разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава немецкого правительства заявил 13 июня в интервью изданию Nürnberger Nachrichten.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Как напомнил Шольц, он последний раз говорил с российским лидером по телефону в декабре 2022 года.

«Нынешнее развитие … [конфликта на Украине] в последнее время даёт мало поводов для разговора, однако я снова это сделаю в нужное время для продвижения наших целей», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня Шольц заявил, что намерен в ближайшее время пообщаться с Путиным. При этом он назвал главным условием для начала мирных переговоров по Украине «вывод» российских войск с территорий, которые Киева считает своими.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в планах главы государства нет телефонного разговора с канцлером ФРГ. Он уточнил, что от немецкой стороны не поступало такого запроса.