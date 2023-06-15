Лепс и Басков пообещали по 1 млн рублей за каждый подбитый украинский танк
Москва, 15 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали выплатить по 1 млн рублей за каждый подбитый в ходе спецоперации украинский танк. Об этом они заявили 14 июня во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На мероприятии лидер группы «Земляне» Владимир Киселёв предложил присутствующим оказать материальную помощь российским военным. Лепс, Басков и телеведущая Юлия Барановская поддержали его.
«Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе и не раз», — заявил Лепс.
Басков присоединился к инициативе и подчеркнул, что именно благодаря российским воинам есть возможность проводить такие форумы, как ПМЭФ, и ставить такие цели. Певец отметил, что творческие люди могут поддержать солдат не только песней, но и активной гражданской позицией.
Как сообщило издание, Лепс и Басков ранее ездили в Донбасс с выступлениями и с гуманитарной помощью. Также артисты неоднократно выражали одобрение специальной военной операции России на Украине и политики российских властей в целом.
Ранее стало известно о размере наград, которые получают российские бойцы в зоне СВО за подбитую украинскую технику. Так, в Минобороны им обещали 50 тыс. рублей за уничтоженный или захваченный беспилотник, БМП, БТР, БМД, МТ-ЛБ, САУ, С-300 или боевую машину РСЗО; 100 тыс. — за танк, 200 тыс. за вертолёт и 300 тыс. рублей за самолёт. Предусмотрено и вознаграждение в 100 тыс. рублей для наиболее отличившихся в ликвидации живой силы ВСУ.
Как ранее сообщало ИА Регнум, глава Забайкалья Александр Осипов объявил награду за уничтожение в зоне СВО украинских «Леопардов» и «Абрамсов». Он подписал документ о выплатах до 3 млн рублей участникам спецоперации из его региона за захват танка. Участникам группового захвата, в соответствии с документом, полагается по 500 тыс. рублей. Уничтожение одним бойцом одного «Леопарда» оценивается в 1 млн рублей, за групповое уничтожение танка (до пяти человек включительно) обещают по 150 тыс. рублей.