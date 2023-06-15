Москва, 15 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали выплатить по 1 млн рублей за каждый подбитый в ходе спецоперации украинский танк. Об этом они заявили 14 июня во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Александр Вильф/РИА Новости Григорий Лепс

На мероприятии лидер группы «Земляне» Владимир Киселёв предложил присутствующим оказать материальную помощь российским военным. Лепс, Басков и телеведущая Юлия Барановская поддержали его.

«Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе и не раз», — заявил Лепс.

Басков присоединился к инициативе и подчеркнул, что именно благодаря российским воинам есть возможность проводить такие форумы, как ПМЭФ, и ставить такие цели. Певец отметил, что творческие люди могут поддержать солдат не только песней, но и активной гражданской позицией.

Как сообщило издание, Лепс и Басков ранее ездили в Донбасс с выступлениями и с гуманитарной помощью. Также артисты неоднократно выражали одобрение специальной военной операции России на Украине и политики российских властей в целом.

Ранее стало известно о размере наград, которые получают российские бойцы в зоне СВО за подбитую украинскую технику. Так, в Минобороны им обещали 50 тыс. рублей за уничтоженный или захваченный беспилотник, БМП, БТР, БМД, МТ-ЛБ, САУ, С-300 или боевую машину РСЗО; 100 тыс. — за танк, 200 тыс. за вертолёт и 300 тыс. рублей за самолёт. Предусмотрено и вознаграждение в 100 тыс. рублей для наиболее отличившихся в ликвидации живой силы ВСУ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава Забайкалья Александр Осипов объявил награду за уничтожение в зоне СВО украинских «Леопардов» и «Абрамсов». Он подписал документ о выплатах до 3 млн рублей участникам спецоперации из его региона за захват танка. Участникам группового захвата, в соответствии с документом, полагается по 500 тыс. рублей. Уничтожение одним бойцом одного «Леопарда» оценивается в 1 млн рублей, за групповое уничтожение танка (до пяти человек включительно) обещают по 150 тыс. рублей.