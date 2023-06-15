Москва, 15 июня, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Обещание лидера группы «Земляне» Владимира Киселёва, а также Григория Лепса и Николая Баскова платить по миллиону рублей за каждый подбитый танк ВСУ является проявлением патриотизма. Об этом 15 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Его попросили прокомментировать это обещание музыкантов. Официальный представитель Кремля положительно оценивает подобные инициативы.

«Это патриотические проявления. Предприниматели тоже выступали с такими инициативами», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российское общество в целом поддерживает героев, участвующих в специальной военной операции на Украине. Это не единичное проявление патриотизма, их много.

Журналисты также отметили, что подобные вознаграждения трудно будет проводить через министерство обороны. Песков сообщил, что о необходимости ввести специальный механизм для вознаграждений говорили на встрече президента Владимира Путина с военкорами. Глава государства взял это на заметку.

Как сообщало ИА Регнум, Киселёв предложил награждать российский бойцов за подбитые вражеские танки на вечеринке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Лепс и Басков поддержали инициативу. Они также призвали коллег проявить гражданскую позицию, не оставаться в стороне, помогать защитникам Родины.