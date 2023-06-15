Москва, 15 июня, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст оценку российской экономики, сообщил 15 июня представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Можно ожидать оценку нашей экономики за истекший год. <…> И, наверное, очертит основные перспективы», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что можно спрогнозировать весьма объемное выступление президента, готовилась большая речь.

На брифинге 14 июня пресс-секретарь президента заявил, что выступление Путина на ПМЭФ состоится 16 июня. Представитель Кремля анонсировал большое выступление Путина, а затем, по словам Пескова, состоится дискуссия. При этом он не стал сообщать, кто будет модерировать сессию президента на форуме.

О выступлении Путина на ПМЭФ ранее также сообщил журналист Павел Зарубин в рамках анонса программы «Москва. Кремль».

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Форум проходит ежегодно начиная с 1997 года. С 2005-го форум проводится под патронатом и при участии президента. Глава государства 7 июня отметил, что на ПМЭФ будут обсуждаться ключевые тенденции и перспективы российской и глобальной экономики, а также набирающие силу глубокие системные изменения.