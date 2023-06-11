Москва, 11 июня, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Ряд международных контактов, встречи с иностранными лидерами, вручение госнаград и выступление на ПМЭФ включены в график президента России Владимира Путина на следующей неделе. Об этом журналист Павел Зарубин заявил в своём Telegram-канале в рамках анонса программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Он подчеркнул, что предстоящая рабочая неделя у главы государства будет крайне насыщенной. В День России 12 июня Путин выступит с поздравлениями и вручит государственные премии и медали Героя Труда.

Выступление президента ожидается на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 14 по 17 июня. Форум будет посвящён ситуации в мире.

«Президентская неделя будет насыщена и международными контактами. Сразу несколько лидеров приедут в Россию», — сказал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Путин встретился в Сочи с руководителями зарубежных делегаций, принимавших участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Российский лидер заявил, что страна не собирается отгораживаться от мировой экономики, особенно от перспективных центров развития. Вместе с тем России нужна независимость по критически важным направлениям, так как самодостаточность служит основой суверенитета.