Москва, 7 июня, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских бизнесменов за преодоление тяжёлых последствий санкций. Об этом 7 июня он заявил в приветствии участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Хотел бы ещё раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжёлых последствий нелегитимных санкций», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях.

Президент отметил, что на ПМЭФ будут обсуждаться ключевые тенденции и перспективы российской и глобальной экономики, а также набирающие силу глубокие системные изменения.

По его словам, это обусловлено процессом формирования многополярного мироустройства и стремлением большинства стран обеспечить как политическую, так и экономическую независимость.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что, по оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2%. Он подчеркнул, что важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета.