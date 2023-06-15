Москва, 15 июня, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк может не знать о начале контрнаступления ВСУ, так как он не министр обороны этой страны. Об этом 15 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Дмитрий Песков

«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает [о начале контрнаступления]», — сказал представитель Кремля, комментируя заявления Подоляка о том, что контрнаступление украинских войск «ещё не началось».

Пресс-секретарь отметил, что, по его мнению, когда Подоляк говорил о цели по уничтожению максимально возможного числа мобилизованных, имел в виду украинских солдат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Подоляк заявил, что ВСУ ещё не начинали контрнаступления, а ведут разведку оборонительных рубежей российской армии. При этом он добавил, что ВСУ стараются уничтожать максимально возможное число российских солдат и боевой техники.

Позднее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что украинская армия за сутки продолжила наступательные действия на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Он уточнил, что российские войска успешно купировали все эти попытки.

Также ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина несёт катастрофические потери в личном составе и технике в ходе контрнаступления, которое продолжается с 4 июня. Он подчеркнул, что ни на одном из участков противник успеха не имел.

Позднее глава государства указал, что анонсированное несколько месяцев назад Киевом контрнаступление началось 4 июня и идёт в данный момент. Президент рассказал, что ВСУ уже лишились более 160 танков, а структура потерь украинской армии в целом неблагоприятная и близится к катастрофе.