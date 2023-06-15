Москва, 15 июня, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние стуки продолжили наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом 15 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 «Нона-С» в зоне проведения СВО

«В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» за сутки отражены две атаки противника», — сказал он.

Бои шли возле населённых пунктов Новополь в ДНР и Левадное в Запорожской области. На этом участке потери врага составили до 25 человек и три танка.

Конашенков также сообщил, что на всех трёх направлениях противник потерял в атаках за сутки 155 военных, три танка, два бронемашины, произведённую во Франции САУ Caezar, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал провальным контрнаступление ВСУ, которое продолжается с 4 июня. Он указал на то, что территории, о захвате которых сообщают в Киеве, в большинстве находились в серой зоне и на значительном удалении от российских укреплений.

Бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон указал на большие потери украинской армии. Он заявил, что ВСУ теряют до десяти человек на каждого погибшего российского бойца.

Президент России Владимир Путин также сообщил, что потери украинской стороны в живой силе в десять раз больше, чем у российской. Он отметил, что за десять дней атак ВСУ потеряли 160 танков, а российские войска — 54.