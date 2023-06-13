Москва, 13 июня, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня раскрыл детали украинского контрнаступления. Глава государства отметил, что противник пытается атаковать на четырёх направлениях, но не имеет никакого успеха. На вопрос о том, началось ли анонсированное несколько месяцев назад Киевом контрнаступление, Путин указал, что «оно началось, и идёт в данный момент».

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Президент рассказал, что ВСУ несут большие потери как в личном составе, так и в технике. Так, украинская армия уже лишилась более 160 танков, а структура потерь ВСУ в целом неблагоприятная и близится к катастрофе.

Путин также отметил, что украинское контрнаступление масштабное, ведётся с использованием стратегических резервов, и началось 4 июня.

«На шахтёрском направлении идёт атака со стороны Украины, до переднего края не дошли», — сообщил российский лидер.

9 июня Путин рассказал, что неудачи контрнаступления ВСУ связаны с мужеством военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, качеством российских вооружений и организацией командования. Также президент сообщил, что в рядах войск киевского режима наблюдаются значительные потери, они существенно превышают традиционное соотношение три к одному.

Киев с середины зимы обещал провести так называемый «контрнаступ». Его целями назывался возврат утерянных территорий и возвращение под свой контроль новых российских регионов. Страны Запада усилили военную поддержку Киева, направив ВСУ тяжёлое вооружение, в том числе танки, и дальнобойные ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, теперь даже на Западе констатируют, что контрнаступление пошло не по плану. В газете Politico обратили внимание на огромные потери ВСУ.