Киев, 15 июня, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Украинская армия ещё не начинала контрнаступление, а ведёт бои, проводя тестирование российский оборонительных рубежей, заявил 15 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«При этом постепенно продвигается в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет», — рассказал Подоляк о военных планах ВСУ.

Он добавил, что украинская армия также стремится уничтожить максимальное количество российских бойцов и боевой техники.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что ВСУ начали пытаться наступать с 4 июня по четырём направлениям и уже бросают в бой стратегические резервы. Он отметил, что за десять дней украинская сторона потеряла 160 танков, а российская — 54, из которых часть восстановят. Потери личного состава у российской армии в десять раз меньше, чем у Украины.

В Минобороны сообщили, что за десять дней боёв потери ВСУ в атаках составили 7,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинская сторона несла потери в тылах от обстрелов с российской стороны. В российском ведомстве подчеркнули, что ВСУ не выполнили поставленных задач.

Украинский президент Владимир Зеленский 10 июня также лично подтвердил, что ВСУ начали контрнаступление. Он отказался сообщить подробности, но сказал, что результаты от этого скоро все ощутят.

При этом о больших потерях украинской армии сообщали в том числе западные СМИ. Американский журналист и ведущий шоу Dive Джексон Хинкл заявил, что контрнаступление стало «колоссальным провалом». Он также сравнил это с самоубийством.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Ларри Джонсон подтвердил, что потери украинской стороны в сравнении с российской доходят до соотношения десять к одному. По его мнению, это происходит из-за отсутствия в ВСУ поддержки с воздуха и дефицитом артиллерии.