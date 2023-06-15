Москва, 15 июня, 2023, 10:51 — ИА Регнум. МИД России вызвал замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайана Эбеля и объявил ему демарш из-за намерения Оттавы конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, говорится 15 июня в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ан-124

«Москва расценивает решение Оттавы конфисковать российский самолёт как циничное воровство», — сообщили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что действия канадских властей, придерживающихся русофобского курса, будут иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений, которые по вине режима премьера Джастина Трюдо находятся на грани обрушения.

Как сообщало ИА Регнум, кабмин Канады распорядился 11 июня передать под арест удерживаемый властями российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», который находится в аэропорту Торонто. Власти пообещали распорядиться с ним в полном соответствии с федеральным законодательством. В этом случае российский транспортник могут включить в новый пакет военной помощи для Украины.